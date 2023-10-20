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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو إلى تدخل دولي سريع لوقف العدوان الصهيوني

العدوان الصهيوني على غزة 6
العدوان الصهيوني على قطاع غزة
أ أ
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بحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في اتصال هاتفي أمس مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، الأوضاع في قطاع غزة.اضافة اعلان

تدخل دولي سريع

 وأكد المالكي خلال الاتصال الحاجة لتدخل دولي سريع لوقف العدوان الصهيوني الذي دخل يومه الثالث عشر مع سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

إدخال المساعدات الإنسانية

بالإضافة إلى الدمار الهائل غير المسبوق وقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، والحاجة لفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية التي تتكدس وتنتظر إدخالها إلى القطاع.
 كما تم الاتفاق على متابعة التواصل من أجل استتباب الأمن والهدوء، وفي تقليص درجات العنف والاقتتال في المنطقة.

فتح المعابر وتأمين الممرات

ومن جهتها، طالبت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، داعية إلى فتح المعابر وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
 جاء ذلك في ختام أعمال الدورة (47) للجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، التي عُقدت اليوم بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، أمس الخميس، بحضور الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، ومشاركة رؤساء وأمناء جمعيات الهلال الأحمر العربية الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة قطر.
 وأفادت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيانها الختامي، أن الاجتماع استعرض الأوضاع المأساوية الإنسانية لسكان قطاع غزة، وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع، واستهداف المستشفيات والمرافق الصحية، وسيارات وطواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك محاولة تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع.

إدانة العدوان الصهيوني السافر

 وأعربت اللجنة عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وكذلك استنكارها لاستمرار استهداف المدنيين، والمنشآت المدنية.
 وأكدت اللجنة مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، مشيدة بالدور البطولي للعاملين والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتأمين الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية.
 ونوّهت اللجنة بالجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر المصري لتنسيق استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من خارج مصر، وإدخالها إلى قطاع غزة، وكذلك الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لوصول ومرور المساعدات الإنسانية إلى غزة.
 ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها الختامي، مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى تكثيف مساعداتها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وممارسة دورها للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف تلك الانتهاكات، ومنع تكرارها، وكذلك عقد اجتماع استثنائي عاجل في جنيف، لهذا الغرض.
 يُذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هي منظمة إنسانية إقليمية تضم في عضويتها 21 جمعية وطنية عربية للهلال والصليب الأحمر، من بينها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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