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صحيفة تواصل الالكترونية

اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن أبــرز الأســئلة الشــائعة حــول جــدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.اضافة اعلان
وعلى حسابها في منصة"إكس"، وتحت عنوان: " التزامك يحميك من المخالفات"، بينت أن أهم الأســئلة الشــائعة حــول جــدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، هي على النحو التالي:


1 – ما هو جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

- هو جدول يحدد المخالفات البلدية والجزاءات المقابلة لها.


2 – ما هو الهدف من تحديث جــدول الجزاءات عن المخالفات البلدية؟

- حوكمة الإجراءات الرقابية وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.
- تعزيز الامتثال لاشتراطات الأنشطة البلدية واللوائح التنفيذية والأدلة الإجرائية للخدمات والتراخيص.
- الارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة والحد من التشوه البصري في المدن.


3 – كيف يتم تحديد مقدار الغرامات لجميع المخالفات؟

- جدول تصنيف الأمانات والبلديات.
- جدول تصنيف المنشأة التجارية حسب الحجم.


4 – ما هي المخالفة البلدية الجسيمة؟

- هي المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.


5 – كيف تم مراعاة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في تحديث جدول الجزاءات؟

- وضع حد أدنى وحد أقصى لكل غرامة أو عقوبة.
- التدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة.
- تطبيق مبدأ التنبيه على المخالفات غير الجسيمة قبل تطبيق الجزاء.
- مراعاة حجم المنشأة واعتماد التصنيف حسب الأمانات والبلديات وحجم العمل بها.


أهداف جدول الجزاءات والمخالفات البلدية

وتهدف الوزارة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات والحد من مظاهر التشوه البصري، وذلك بتحديث جدول المخالفات والجزاءات البلدية بما يحقق الامتثال ويعزز من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعطاء مهله تصحيحية للمنشآت التجارية للمخالفات غير الجسيمة للتصحيح قبل إيقاع الجزاء.


 

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