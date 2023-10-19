تفاصيل تهمك.. فتح باب التجنيد الموحد بوزارة الدفاع وأفرعها

أ أ

أعلنت وزارة الدفاع، الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة



- مختلف التخصصات





المؤهلات المستهدفة



شروط القبول



الرتب المستهدفة



المساعدة

أفرع القوات المسلحة



ملاحظات مهمة



- الثانوية العامة والتجارية والصناعية- الدبلوم- البكالوريوس- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.- أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.- جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب- للاطلاع على الأسئلة المتكررة: ( اضغط هنا ).- القوات البرية الملكية السعودية.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي- القوات الجوية الملكية السعودية- القوات البحرية الملكية السعودية- قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية- الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة- قيادة القوات المشتركة- لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.- في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.- لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال اختيار الوظائف المتوافقة ستظهر الحالة في الصفحة الرئيسية (تحت الإجراء) ويمكنك متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.- لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل (التسجيل متساوي طوال فترة التقديم).





طريقة التقديم

