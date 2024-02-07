عاجل.. أهم 10.. أسعار البصل تقفز بشكل قياسي وحقيقة الزيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. ارتفاع
سعر البصل 400%.. تعرف على الأسباب وموعد تراجع الأسعار
ارتفع سعر البصل في المملكة بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 400%، ووصل سعر كيس البصل الباكستاني وزن 2 كجم إلى 18 ريالاً بدلاً من 5 ريالات.. المزيد هنا
عاجل.. إتاحة
الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم
بدأت الشركة الوطنية للإسكان، إتاحة الحجز والشراء في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني خلال شهر يناير.. المزيد هنا
"تقويم
التعليم" تطرح الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي
طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإصدار الأول من الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي.. المزيد هنا
هل هناك زيادة
في دفعة فبراير من حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية عام 2024.. المزيد هنا
عاجل.. شركة
المياه الوطنية تزف بشرى لـ12 حيا سكنيا في الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية عن تحسين منظومة ضخ المياه في أحياء غرب الرياض وجنوبها بسعة تصميمية بلغت مليون متر مكعب.. المزيد هنا
رسميًا.. إيقاف
زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات
كشفت وزارة التعليم، أنها قررت إيقاف زيارات المشرفين التربويين للمدارس فترة الاختبارات.. المزيد هنا
شرط حصول زوجة
المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته على الضمان الاجتماعي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية حصول زوجـة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته على معاش الضمان الاجتماعي، بشرط واحد.. المزيد هنا
عاجل.. إنذار
أحمر من الأرصاد على سكان هذه المناطق حتى صباح الغد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من شبورة مائية وضباب كثيف على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة سداد رسوم إصدار تجديد جواز السفر الإلكتروﻧﻲ
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن سداد رسوم جواز السفر الإلكتروﻧﻲ عبر منصة أبشر من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.. المزيد هنا
أمانة جدة تدعو إلى إصدار شهادة امتثال المباني خلال هذه المدة
دعت أمانة محافظة جدة، ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، إلى إصدار "شهادة امتثال المباني".. المزيد هنا