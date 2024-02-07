عاجل.. أهم 10.. أسعار البصل تقفز بشكل قياسي وحقيقة الزيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. ارتفاع سعر البصل 400%.. تعرف على الأسباب وموعد تراجع الأسعار



عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم



"تقويم التعليم" تطرح الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي



هل هناك زيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب



عاجل.. شركة المياه الوطنية تزف بشرى لـ12 حيا سكنيا في الرياض



رسميًا.. إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات



شرط حصول زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته على الضمان الاجتماعي



عاجل.. إنذار أحمر من الأرصاد على سكان هذه المناطق حتى صباح الغد



عاجل.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة سداد رسوم إصدار تجديد جواز السفر الإلكتروﻧﻲ



أمانة جدة تدعو إلى إصدار شهادة امتثال المباني خلال هذه المدة

