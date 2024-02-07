"تقويم التعليم" تطرح الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي

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طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإصدار الأول من الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي.

ويتيح المركز عبر حسابه في منصة "إكس"، الاطلاع على الدليل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code). اضافة اعلان

يتزامن ذلك مع فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب بدءًا من أمس الأول الإثنين.

في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات الاثنين 12 فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

ومن المقرر أن ينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.





التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



فترات الاختبار



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



رسوم اختبار التحصيل

