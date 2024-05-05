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الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر للخارج 3 أشهر للدول العربية و6 لباقي الدول

الجواز
الجواز
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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن (3) أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.اضافة اعلان

صلاحية جواز السفر:


ودعت "الجوازات" المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر" لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.

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