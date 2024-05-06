عاجل.. أهم 10.. تنبيه حساب المواطن قبل صرف الدعم و تقديم اختبارات نهاية العام

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"التعليم" تحدد
أولوية النقل للمعلمين.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد
تستعد إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة لإعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1445هـ في 8 ذي القعدة 1445هـ.. المزيد هنا
توضيح عاجل من
حساب المواطن قبل 3 أيام من الصرف حول مبالغ دفعة مايو
أعلن حساب المواطن، أن مبالغ الدفعة 78 لشهر مايو سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مايو 2024.. المزيد هنا
عاجل.. تقديم
اختبارات نهاية العام بمدارس مكة.. تعرف على الموعد
وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.. المزيد هنا
بالأطنان..
الرقابة تداهم موقعًا مخالفًا بجدة وتكتشف مفاجأةتمكنت الفرق
الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،
والضبط الميداني, من رصد موقع.. المزيد هنا
"تقويم
التعليم" تحدد عدد مرات خوض اختبارات التحصيلي
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أقصى عدد من المرات لخوض اختبارات التحصيلي لطلاب الثانوية.. المزيد هنا
لهذا السبب..
انخفاض العواصف الغبارية في إبريل
كشف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية م. جمعان القحطاني، أن شهر إبريل.. المزيد هنا
برد كثيف.. شاهد
تساقط أمطار غزيرة على حي الربوة بالرياض
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية.. المزيد هنا
بالأسماء.. فرض عقوبات مالية ضخمة على عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه
وقعت الهيئة العامة للمنافسة، عقوبات بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه لاتفاقها على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء.. المزيد هنا
عاجل.. إجابة ينتظرها الجميع من حساب المواطن.. هل سيقدم الصرف؟
مع الاقتراب من صرف دعم المواطن كل شهر في المملكة يسأل الكثيرون عن تقديم صرف الدعم في حال وجود يوم إجازة متزامنا مع اليوم المحدد للصرف.. المزيد هنا
عاجل.. 5 ضبطيات في ساعة. ضربات أمنية لتجار المخدرات بعدة مناطق بالمملكة
قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر.. المزيد هنا