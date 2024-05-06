عاجل.. أهم 10.. تنبيه حساب المواطن قبل صرف الدعم و تقديم اختبارات نهاية العام

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"التعليم" تحدد أولوية النقل للمعلمين.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد



توضيح عاجل من حساب المواطن قبل 3 أيام من الصرف حول مبالغ دفعة مايو



عاجل.. تقديم اختبارات نهاية العام بمدارس مكة.. تعرف على الموعد



بالأطنان.. الرقابة تداهم موقعًا مخالفًا بجدة وتكتشف مفاجأة



"تقويم التعليم" تحدد عدد مرات خوض اختبارات التحصيلي



لهذا السبب.. انخفاض العواصف الغبارية في إبريل



برد كثيف.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على حي الربوة بالرياض



بالأسماء.. فرض عقوبات مالية ضخمة على عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه



عاجل.. إجابة ينتظرها الجميع من حساب المواطن.. هل سيقدم الصرف؟



عاجل.. 5 ضبطيات في ساعة. ضربات أمنية لتجار المخدرات بعدة مناطق بالمملكة

