فاجأ الجميع.. لن تتوقع ما عثر عليه داخل ملابس مسافر في مطار أمريكي

أ أ

في واقعة نادرة الحدوث عثرت شرطة مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية على ثعابين داخل سراويل مسافر.



ثعابين في ملابس مسافر بمطار ميامي:



نمر يتجول في مطار هندي:



وفي تفاصيل الواقعة فقد عثر أفراد أمن المطار في ميامي على مفاجأة مذهلة الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد المسافرين.من جهتها أصدرت إدارة أمن النقل، منضورا عبر حسابها على منصة إكس أن أفراد الأمن في مطار ميامي الدولي عثروا على حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب في 26 أبريل عند نقطة تفتيش.كما نشرت صورة لثعبانين صغيرين تم العثور عليهما فيما يبدو أنها حقيبة نظارات شمسية.وأوضحت إدارة أمن المواصلات إن الثعبانين تم تسليمهما إلى لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.وفي واقعة أخرى فقد سادت حالة من الذعر في مطار راجيف غاندي الدولي الذي يقع بمدينة حيدر أباد جنوبي الهند.وأفاد موقع "ذا تايم أوف إنديا" أن النمر قفز فوق سياج المطار، قبل يومين، وأنه تم الإبلاغ عن الواقعة وإطلاق أجهزة الإنذار.وفي التفاصيل يعتقد أن النمر لا يزال رابضاً في مبنى المطار، ما دعا المسؤولين، بعد إبلاغهم بالحادثة، إلى تركيب قفص في محيط المطار للقبض عليه.وذكر أحد المسؤولين أن سلطات المطار زودتنا بلقطات شاشة من كاميرات المراقبة تؤكد وجود نمر.وأوضح أن النمر أنشأ موطنه داخل المساحات الخضراء الواسعة، التي تمتد على مساحة تزيد على 5 آلاف فدان.أيضا من المحتمل أن يكون النمر يفترس الخنازير البرية في مباني المطار أو الكلاب الضالة في المنطقة المجاورة.كما نوه المسؤول الهندي أنه بالرغم من جهودنا ظل بعيد المنال، ونأمل أن يثبت القفص فعاليته، وإلا فقد نستخدم المهدئات لتخدير النمر ونقله.