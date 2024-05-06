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"الجوازات" تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1445هـ

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اجتماع القيادات بالجوازات
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أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هـ/ 2024م، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.اضافة اعلان

اجتماع قيادات الجوازات بالحج:

وذلك خلال اجتماع قيادات الجوازات بالحج، الذي عُقد برئاسة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
ونقل معاليه خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حاثًا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، ومواصلة جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

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