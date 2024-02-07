عاجل.. إنذار أحمر من الأرصاد على سكان هذه المناطق حتى صباح الغد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من شبورة مائية وضباب كثيف على مناطق مختلفة من المملكة.





ضباب وشبورة متوقعة على هذه المناطق اضافة اعلان



الضباب والشبورة مستمر حتى صباح الخميس



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية وتشمل "العديد".2 - منطقة الجوف "القريات وطبرجل".3 - منطقة الرياض وتشمل"السلسل ووادي الدواسر".4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والقرى والمندق وبني حسن".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الشفا والهدا والطائف وأضم وميسان".6 - منطقة جازان وتشمل"الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".7 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب الكثيف والشبورة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح غد الخميسفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من الضباب والشبورة والرياح المغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الانتباه خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.