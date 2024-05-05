نصيحة مهمة من المرور للتأكد من صلاحية وسلامة المركبة

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وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات للتأكد من صلاحية المركبة وضمان السلامة على الطريق.



الفحص الدوري للمركبات



ماذا يحدث للطفل داخل السيارة؟



وفاة عشرات الأطفال في الولايات المتحدة سنويًا



وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس : "إن الفحص الفني الدوري خطوة أساسية للتأكد من صلاحية المركبة".وتابع المرور: "الفحص الفني الدوري للمركبات يضمن سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق".أيضا حذر المرور، من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة، موضحا أن ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق يهدد حياته بالخطر.وأشارت إلى أن ترك الطفل داخل السيارة لمدة 10 دقائق فقط، مع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، كافيًا ليؤدي إلى الموت، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالأطفال.وتؤدي حوادث ترك الأطفال داخل السيارات إلى وفاة 37 طفلًا في المتوسط كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.ومنذ عام 1994 توفي 804 أطفال بسبب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات، وتوفي 42 طفلاً خلال العام 2017 فقط في الولايات المتحدة.ورغم ارتباط تلك النتائج بالدول الأجنبية، لقيت طفلة ذات خمسة أعوام مصرعها اختناقا بعد أن نسيها عمها داخل سيارته وذهب إلى عمله في منطقة جازان.