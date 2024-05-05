عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن يريد قرض 500 ألف ريال بدون فوائد

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل شخص يسأل عن كيفية الحصول على قرض قيمته 500 ألف ريال بدون فوائد.



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