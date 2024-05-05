عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن يريد قرض 500 ألف ريال بدون فوائد

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل شخص يسأل عن كيفية الحصول على قرض قيمته 500 ألف ريال بدون فوائد.
قرض بدون فوائد بالصندوق العقاري:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الراتب ٧ آلاف هل يمكنني الحصول على تمويل ٥٠٠ ألف بدون فوائد".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول :"عزيزي المستفيد في حال وجود استحقاق , بإمكانك الدخول على خدمة صمم دعمك عبر تطبيق المستشار العقاري: اضغط هنا سعدنا بتواصلك".
خصم قسط القرض العقاري:كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال بشأن كيفية خصم قسط القرض العقاري منذ بداية أول مايو المقبل.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "السلام عليكم يوم واحد مايو هل راح يتم خصم قسط القرض العقاري.. و كيف يكون وضع المتقاعد مع تغيير موعد صرف راتب مايو نرجو التوضيح".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. عند حلول تاريخ استحقاق سداد القسط تصلكم رسالة نصية برقم الفاتورة لسداد المبلغ المستحق بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".
الحصول على القرض العقاري:أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار طرحه مواطن بخصوص الحصول على القرض العقاري مباشرة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أحصل على القرض العقاري مباشرة من الصندوق علما بأني مقدم عليه من عام 1431هـ، وليس عندي منزل وعمري الآن 56 عاما".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".