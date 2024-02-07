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عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

الوطنية للإسكان
الشركة الوطنية للإسكان
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بدأت الشركة الوطنية للإسكان، إتاحة الحجز والشراء في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني خلال شهر يناير.اضافة اعلان

إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف فتح المجال أمام جميع الأفراد للاستفادة من الخيارات المتاحة فيها وبمختلف مناطق المملكة، التي جاءت ضمن خططها ومستهدفاتها لتحقق الموازنة بين النمو السكاني وزيادة الطلب على السكن المتكامل وفق نهج عمراني مستدام.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع منتدى مستقبل العقار 2024 من خلال إعلان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، حيث يمكن الآن لأي مواطن الشراء في جميع مشاريع الشركة سواءً لغرض التملك أو الاستثمار.

وتتميز الوحدات السكنية بتنوعها ما بين فلل وتاون هاوس وشقق ضمن ضواحي ومجتمعات متكاملة تطورها الشركة، كما توفّر خيارات للشراء من خلال دفعات نقدية أو تمويل عقاري.

إتاحة البيع للجميع عبر حزمة من المشاريع

 وفعّلت الشركة إتاحة البيع للجميع عبر حزمة من المشاريع التي تطورها بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين في مدينتي الرياض وجدة.

وتعمل على تحديث القائمة بشكل دوري لتشمل جميع الضواحي والمجتمعات العمرانية، حيث تعد مشاريع الشركة محوّر جذب لجميع من يرغب بالعيش أو الاستثمار في بيئة حيوية ترتقي بجودة الحياة.
 وأتاحت الشركة الوطنية للإسكان بيع 12 مشروعًا في محافظة جدة، ضمن ضاحيتي سدايم وخيالا، وهي مشروع إيال سدايم، ودارة سدايم، مد سدايم، ونساج سدايم، وسرايا البحيرات، وجوهرة البحيرات، والمرسى وميان، ومشروع أريج، إلى جانب مشاريع ضاحية خيالا، ومشروع ميلاء، ونزل خيالا، وجاردن فيو.
 وفي مدينة الرياض قدمت الشركة مشروعين من مشاريع مجتمع مرسية في ضاحية خزام، وهما جوهرة الرمز وأسس هاوسنق، التي تتميز بموقعها الإستراتيجي في شمال العاصمة وبالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

كما تحتضن ضاحية خزام ثاني أكبر حديقة في المملكة بعد حديقة الملك سلمان بمساحة 5 ملايين متر مربع تمتد بشكل طولي لتغطي كافة أنحاء الضاحية.
 وسهلت "الوطنية للإسكان" حجز الوحدات السكنية لجميع المواطنين المستفيدين من برامجها عبر موقع وتطبيق سكني: (من هنا).

حيث يمكن الاطلاع على كافة الخيارات وحجز الوحدات المتاحة في مختلف المشاريع السكنية، بالإضافة إلى الاطلاع على تحديثات المشاريع المتاحة للبيع دون اشتراط الدعم السكني.
 يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و 6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.

وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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