الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الجوازات توضح تفاصيل خدمة سداد رسوم إصدار تجديد جواز السفر الإلكتروﻧﻲ

الجوازات -ابشر - جواز سفر
الجوازات
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن سداد رسوم جواز السفر الإلكتروﻧﻲ عبر منصة أبشر من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.

خدمة سداد رسوم إصدار تجديد جواز السفراضافة اعلان


وأضافت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس : "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".


8 خدمات إلكترونية جديدة 


وبالأمس، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، (8) خدمات إلكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.
وذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

خدمات منصة أبشر


وشمل التدشين (4) خدمات في منصة أبشر، وهي الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز، والوثيقة الرقمية للزائرين، وتقرير مقيم، وتقرير زائر، و(4) خدمات في بوابة مقيم، وهي تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).
وأكد الفريق اليحيى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات "الجوازات"، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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