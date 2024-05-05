عاجل.. توجيه ضربات موجعة لتجار ومروجي المخدرات في عدة مناطق بالمملكة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
منطقة جازان:
وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 3.8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
منطقة عسير:
أيضا قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 83 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع العارضة:
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع العارضة مرة أخرى:
فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 41 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.