أمانة جدة تدعو إلى إصدار شهادة امتثال المباني خلال هذه المدة

أ أ

دعت أمانة محافظة جدة، ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، إلى إصدار "شهادة امتثال المباني". اضافة اعلان





شهادة الامتثال تعمل على خلو المباني من التشوه البصري



19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لمنح شهادة الامتثال



إصدار إلزامي للشهادة لجميع ملاك المباني في الشوارع المستهدفة



وقالت إن الشهادة تضمن معالجة مبانيهم وخلوها من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات المتعلقة بإصدار شهادة امتثال المباني تنتهي بتاريخ 16 فبراير الجاري، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني، الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال عبر "تطبيق بلدي".مشيرةً إلى أن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" يتضمن 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.وبينت أن إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني للمباني القائمة تتم من خلال منصة بلدي، ثم استكمال البيانات والمتطلبات، وتتيح المنصة تفويض مكتب هندسي مؤهل لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمبنى.وأكدت أمانة جدة أن إصدار الشهادة إلزامي لجميع ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، وأن عدم إصدارها يعرض المبنى للمخالفة والغرامة.