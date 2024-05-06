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تحرك فوري للتعامل مع الباعة في المواقع السياحية بالطائف

محافظ الطائف
محافظ الطائف
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، في مقر المحافظة، بمشاركة عدد من رؤساء الجهات الحكومية، اجتماعًا لمناقشة تنظيم البيع في المواقع التي يرتادها السياح والزوار والسكان.اضافة اعلان

آلية عمل عاجلة:

وشدد محافظ الطائف على وضع آلية عمل عاجلة، وعمل التدابير اللازمة استكمالًا للجهود خلال الفترة الماضية، وإيجاد أماكن مخصصة ومهيأة بوسائل السلامة بما يواكب الحفاظ على سلامة مرتادي تلك المواقع والطرقات.
ونوه سموه بتطبيق العقوبات لمن يتجاوز ويخالف النظام، أو يزعج المتنزهين ومرتادي الطريق والأماكن المخصصة للترفيه، ورفع درجة الوعي لدى المستفيدين من هذه الأنشطة والتأكيد على جاهزية المواقع السياحية وتطبيقها للأنظمة خدمةً للسياح.

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