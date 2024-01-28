عاجل.. أهم 10.. تنبيه للمسافرين خارج المملكة وتقسيط المخالفات المرورية وسطو على محلات بجدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. "المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟ اضافة اعلان



تنبيه عاجل لـ"الجوازات" بشأن إجراءات السفر خارج المملكة



التعليم توجه المدارس: اعتمدوا العمل بهذا النموذج



تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس



النيابة العامة تحيل 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة بتهمة الغش التجاري



بالفيديو.. 9 أشخاص يسطون على مستودعات شركة تجارية في جدة والشرطة تطيح بهم



عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها



برعاية ولي العهد⁩.. أمير منطقة الرياض يحضر مساء اليوم حفل منصة "إحسان" السنوي الثالث لتكريم المحسنين



التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني



عاجل.. 4 فنادق بمكة في انتظار عقوبة صارمة بسبب هذه المخالفة

