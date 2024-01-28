الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنبيه للمسافرين خارج المملكة وتقسيط المخالفات المرورية وسطو على محلات بجدة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. "المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟اضافة اعلان


كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها.. المزيد هنا

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" بشأن إجراءات السفر خارج المملكة


أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا بشأن إجراءات السفر خارج المملكة.. المزيد هنا

التعليم توجه المدارس: اعتمدوا العمل بهذا النموذج


طالب وزير التعليم، يوسف البنيان، إدارات التعليم باعتماد العمل بالنسخة الأولى للنموذج الإشرافي؛ الإشراف التربوي في ضوء تمكين المدرسة.. المزيد هنا

تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس

قررت وزارة التعليم، منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية.. المزيد هنا

النيابة العامة تحيل 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة بتهمة الغش التجاري


أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.. المزيد هنا

بالفيديو.. 9 أشخاص يسطون على مستودعات شركة تجارية في جدة والشرطة تطيح بهم


أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.. المزيد هنا

عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها


كشف حساب المواطن عن مصير الدعم للمرأة المطلقة في حال زواجها.. المزيد هنا

برعاية ولي العهد⁩.. أمير منطقة الرياض يحضر مساء اليوم حفل منصة "إحسان" السنوي الثالث لتكريم المحسنين


تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني


نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.. المزيد هنا

عاجل.. 4 فنادق بمكة في انتظار عقوبة صارمة بسبب هذه المخالفة

نفذت وزارة السياحة أكثر من 1500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة.. المزيد هنا

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