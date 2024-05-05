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تحذيرات واسعة.. فيروس شديد العدوى ينتشر في المدارس بالكويت

الكويت
أرشيفية
أ أ
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سادت حالة من القلق في الكويت عقب ظهور لحالات انتشار لفيروس خفيف لكنه شديد العدوى بين الأطفال وفي عدد من المدارس والحضانات.

انتشار فيروس بين الأطفال في الكويت:اضافة اعلان

وحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية، عن بعض المصادر، فإن هذا المرض فيروسي خفيف شديد العدوى، ينتشر بسرعة في أماكن تجمع الأطفال، وخاصة في المدارس والحضانات.
 كما أنه شائع عند الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ويمكن أن يؤثر على الأطفال الأكبر سناً والبالغين، وهو مرض معروف وليس حديث عهد.
أعراض المرض:
وأوضحت أن أعراض هذا المرض تتمثل بظهور:
1-تقرحات في الفم.
2- طفح جلدي على اليدين والقدمين.
 3- يظهر على أجزاء أخرى من الجسم.
وأكدت أن عدم الإبلاغ أو ورود أي بلاغ يفيد بتسجيل حالات إصابة غير طبيعية بين الطلبة في مدارس الكويت في شأن هذا المرض.
كما أشارت إلى  طريقة انتقال المرض، وأنه ينتقل عادة عبر عدة طرق رئيسية، أبرزها لمس البراز الملوث بالفيروس، وهذه واحدة من أكثر وسائل الانتقال شيوعاً، وخاصة بين الأطفال الذين لم يتم تدريبهم بالكامل على استخدام المرحاض.
ونبهت أيضا أن من بين طرق انتقال المرض قطرات التنفس، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس عبر الاتصال الشخصي الوثيق، من خلال لعاب الشخص المصاب.
وتابعت :" يحدث هذا عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس مما يدفع القطرات لمسافة قصيرة".
أيضا تنتقل العدوى عن طريق مشاركة الأكواب أو أدوات الطعام مع الشخص المصاب.

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