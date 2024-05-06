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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في وفاة ابنه

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان في وفاة ابنه محمد – رحمه الله -.اضافة اعلان

نعي الملك وولي العهد لنجل البرهان:

وقال الملك المفدى وولي عهده الأمين:" علمنا بنبأ وفاة ابنكم محمد – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة نجل البرهان:

وفي وقت سابق، لقي محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني مصرعه، إثر تعرضه لإصابة في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر.
وأفادت صحيفة " سكاي نيوز عربية" أنه في يوم 8 مارس الماضي، أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلي.
وكانت صحيفة صباح التركية، ذكرت أنه قد اصطدم نجل البرهان خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية.
وأوضحت أنه تم نقل نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، عقب الحادث إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقي العلاج.
بينما أوضحت تقارير محلية وقتها أن حالة محمد البرهان خطيرة وأنه تم نقله إلى العناية المركزة.
يذكر أن السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالا داميا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين.

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