عاجل.. أهم 10.. وقف خط إنتاج مصنع سمك وأمطار لمدة يومين وتحذير من منتجات Foxit

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
"الصحة":
الظهور بالزي الرسمي للكادر الطبي في وسائل الإعلام "مخالف"
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أعلن مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، أن القرار بمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة.. المزيد هنا
عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك
عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2023م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات.. المزيد هنا
عاجل.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة
خلال السنوات الأخيرة (فيديو)
حدد خبير التطوير العقاري، خالد المبيض، أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.. المزيد هنا
تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي
للمعلمين قبل انتهاء التقديم
ساعات قليلة وتنتهى الفترة المحددة للتقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حسب ما أعلنته وزارة التعليم.. المزيد هنا
"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء
البضائع من الرسوم الجمركية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية.. المزيد هنا
حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على
بيانات المستفيدين
حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.. المزيد هنا
عاجل.. "الغذاء والدواء" توقف خطوط
إنتاج مصنع أسماك في جازان لارتكابه هذه المخالفة
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط.. المزيد هنا
عاجل.. توقعات بهطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة لمدة يومين .. ماذا عن الرياض؟
قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن الحالة الجوية التي يتوقع أن تشهدها المملكة خلال الساعات المقبلة ستكون أمطار على العديد من المناطق.. المزيد هنا
عاجل.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Foxit.. إجراء مهم فورًا
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته Foxit لمعالجة ثغرة في منتجاتها.. المزيد هنا
عاجل.. الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم على أرضك ينتهي في حالتين
أوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن تحصيل الرسوم على أراضي المستفيدين ينتهي في حالتين كالتالي:.. المزيد هنا