الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "جانٍ بمكة" وتشييع جثمان الأمير بدر ومنع دخول الشاحنات الرياض

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:

عاجل.. انتبه قبل إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عنك في هذه الحالةاضافة اعلان


حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.. المزيد هنا

شاهد ماذا فعل قائدو المركبات بعد مغادرة رجل المرور في الرياض؟ (فيديو)


انتظمت صباح اليوم الأحد، الحركة المرورية على طريق الملك فهد في الرياض.. المزيد هنا

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تسليم الجواز القديم لمكاتب المجمعات التجارية


أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا، بشأن تسليم الجواز القديم لمكاتب الجوازات الصغيرة في بعض المجمعات التجارية.. المزيد هنا

بسبب التقويم المدرسي.. إدارات التعليم تتراجع عن "تدوير" المديرين


تراجعت بعض إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، عن تدوير مديري المدارس؛ الذين أمضوا أكثر من ست سنوات في مدارسهم.. المزيد هنا

عاجل.. يوم 9 أم 12؟... حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة مايو


يوافق الموعد الشهري المحدد لصرف دعم حساب المواطن - يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الأسبوعية، مما يثير التساؤل حول موعد إيداع الدفعة 78.. المزيد هنا

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة


أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

تقلبات جوية.. شاهد جريان وادي حورة شمال شرق مكة المكرمة


بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت، اليوم الأحد، السيول القوية وملأت وادي حورة شمال شرق مكة المكرمة.. المزيد هنا

شاهد.. لحظة تشييع جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن

شيع جثمان الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن إلى مقبرة العود حيث يوارى الثرى، بعد أداء صلاة الميت عليه في جامع الإمام تركي بالرياض.. المزيد هنا

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن يريد قرض 500 ألف ريال بدون فوائد


تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل شخص يسأل عن كيفية الحصول.. المزيد هنا

عاجل.. منع دخول الشاحنات.. تنبيه مهم من "مرور الرياض"

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن "المرور" بمدينة الرياض منع دخول الشاحنات إلى (طريق أبو بكر الصديق).. المزيد هنا

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شاهد.. لحظة تشييع جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن

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