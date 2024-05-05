عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "جانٍ بمكة" وتشييع جثمان الأمير بدر ومنع دخول الشاحنات الرياض

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عاجل.. انتبه قبل إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عنك في هذه الحالة



شاهد ماذا فعل قائدو المركبات بعد مغادرة رجل المرور في الرياض؟ (فيديو)



توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تسليم الجواز القديم لمكاتب المجمعات التجارية



بسبب التقويم المدرسي.. إدارات التعليم تتراجع عن "تدوير" المديرين



عاجل.. يوم 9 أم 12؟... حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة مايو



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



تقلبات جوية.. شاهد جريان وادي حورة شمال شرق مكة المكرمة



شاهد.. لحظة تشييع جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن



عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن يريد قرض 500 ألف ريال بدون فوائد



عاجل.. منع دخول الشاحنات.. تنبيه مهم من "مرور الرياض"

