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عاجل.. شركة المياه الوطنية تزف بشرى لـ12 حيا سكنيا في الرياض

شركة المياه
شركة المياه الوطنية
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن تحسين منظومة ضخ المياه في أحياء غرب الرياض وجنوبها بسعة تصميمية بلغت مليون متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت (683) مليون ريال لخدمة أكثر من مليون مستفيد.اضافة اعلان
وتأتي هذه الجهود ضمن جهود الشركة في تقديم خدمات مياه مستدامة لعملائها.

بشرى من شركة المياه الوطنية لأهال أحياء غرب الرياض

وأوضحت أن المشروع بغرب مدينة الرياض وجنوبها تضمن تنفيذ (6) خزانات مياه أسطوانية بسعة تقريبية بلغت (167) ألف متر مكعب لكل خزان، وخط رئيس بطول (30) كلم، ومحطة ضخ بقدرة (100) ألف متر مكعب في اليوم.

تشغيل المشروع بكامل طاقته الاستيعابية

وبينت الشركة أنها بدأت في تشغيل المشروع بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون متر مكعب، وذلك لدعم تغذية عملائها في أحياء: (نمار- الدريهمية- شبرا- السويدي- الزهرة - الشفا- بدر- المروة- عكاظ- أحد- ديراب- إسكان الحرس الوطني- حي الحزم) الواقعة في غرب مدينة الرياض وجنوبها.

تحقيق الأمن المائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي

وقالت الشركة إن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز المخزون الإستراتيجي للمياه الصالحة للشرب، ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية.
ويسعى إلى تحسين جودة الخدمات المائية، وتلبية الطلب على المياه، ومواكبة النهضة العمرانية الكبيرة في العاصمة الرياض التي تتطلب إقامة مشاريع مائية وخدمية.

اكمال منظومة الشركة المائية والبيئية

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية، وإكمال مشاريع منظومتيها المائية والبيئية وفق الجداول الزمنية المعدة سلفًا، وسعيها إلى الارتقاء بخدماتها وفق أعلى مستويات الجودة، بما يُحقق الأهداف المرجوة منها، ونيل رضا عملائها.

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