عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تعرف على أنواع
النفايات.. وطريقة الإعفاء من بعض شروط الرخصة
اضافة اعلان
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، عن أنواع النفايات من ناحية خطورتها حسب اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.. المزيد هنا
عاجل.. ارتكبوا
فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على 6 أشخاص ارتكبوا مخالفات موجبة للعقاب... المزيد هنا
بيان مهم من
سفارة المملكة بالكويت لجميع المواطنين
أصدرت سفارة المملكة في الكويت اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا لجميع المواطنين.. المزيد هنا
محامي: السجن 10
سنوات إذا أطلقت على نفسك هذه الأسماء في وسائل التواصل
أكد المحامي الحقوقي زياد الشعلان على أنه إذا قام شخص ما باطلاق إسم من أسماء الجهات الرسمية على نفسك.. المزيد هنا
صندوق
الاستثمارات يطلق برنامج تمويل المقاولين لدعم قطاع البناء
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم إطلاق برنامج "تمويل المقاولين"، لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي الذي سيوفر حلولًا تمويلية متنوعة لشركات المقاولات.. المزيد هنا
عاجل.. تحذيرات
من حالة عدم استقرار جوي بالخليج الأسبوع المقبل.. ماذا عن المملكة؟
حذر المركز العربي للمناخ من كلتة هوائية باردة على الخليج الأسبوع المقبل.. المزيد هنا
أقصى عدد من
المرات للإعفاء من رسوم اختبارات التحصيل الدراسي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي.. المزيد هنا
وقف الإجازات في تجمع صحي مكة استعداداً لرمضان.. وهذه الحالات المستثناة
أجل التجمع الصحي بمكة المكرمة الموافقة على طلبات الإجازات السنوية لجميع العاملين في القطاعات الصحية التابعة للتجمع.. المزيد هنا
عاجل.. "الأرصاد" يتوقع رياحا شديدة وشبورة مائية على منطقتي مكة والباحة تستمر لساعات
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.. المزيد هنا
عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة
قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر.. المزيد هنا