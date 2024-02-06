عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تعرف على أنواع النفايات.. وطريقة الإعفاء من بعض شروط الرخصة اضافة اعلان



عاجل.. ارتكبوا فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض



بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت لجميع المواطنين



محامي: السجن 10 سنوات إذا أطلقت على نفسك هذه الأسماء في وسائل التواصل



صندوق الاستثمارات يطلق برنامج تمويل المقاولين لدعم قطاع البناء



عاجل.. تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي بالخليج الأسبوع المقبل.. ماذا عن المملكة؟



أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات التحصيل الدراسي



وقف الإجازات في تجمع صحي مكة استعداداً لرمضان.. وهذه الحالات المستثناة



عاجل.. "الأرصاد" يتوقع رياحا شديدة وشبورة مائية على منطقتي مكة والباحة تستمر لساعات



عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة

