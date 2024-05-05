عاجل.. هل يمكن إعطاء الدعم السكني كاش 100 ألف ريال بدل السكن؟

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أكد برنامج سكني، أنه تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من أحد الحلول الاختيارية او الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم،حيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل الى 100 ألف ريال.



آلية إعطاء الدعم السكني



961 مليون ريال إجمالي دعم سكني لشهر إبريل



لا تعديل على موعد إيداع الدعم السكني



صندوق التنمية العقارية



جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه :"هل صحيح يتم إعطاء الدعم 100 ألف ريال كاش بدل إعطاء سكن !؟.وأجاب سكني بقوله عبر حساب العناية بالمستفيدين: "مرحباً، بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من أحد الحلول الاختيارية او الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم،حيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل الى 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية".وقبل أيام، أودع صندوق التنمية العقارية 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.وبين بن ماضي أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي.ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "صمم دعمك" ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.