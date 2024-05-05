عاجل.. منع دخول الشاحنات.. تنبيه مهم من "مرور الرياض"

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن "المرور" بمدينة الرياض منع دخول الشاحنات إلى (طريق أبو بكر الصديق) من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز حتى تقاطع صلاح الدين الأيوبي مع طريق الظهران.



رصد المخالفين آلياً:



تنبيه بشأن الفحص الفني الدوري للمركبات:



الفحص الفني للمركبات شرط لتجديد الرخصة



حجز الفحص الفني للمركبات



وأوضحت "المرور" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيتم رصد المخالفين آليًا.وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا بشأن الفحص الفني الدوري للمركبات.وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن الفحص الفني الدوري خطوة أساسية للتأكد من صلاحية المركبة.وأكدت أن الفحص الفني يجري للمركبات كأحد شروط تجديد الرخصة وتختلف مدته وفقًا لنوع المركبة.وبينت أنه يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، مشيرة إلى أن مركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يلزم الفحص سنويًا.وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت إتاحة إمكانية حجز موعد الفحص الفني الدوري إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:1 - الدخول إلى المنصة الإلكترونية.2 - إدخال الموقع لمعرفة المكان الأقرب للفحص.3 - وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونيًا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.