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عاجل.. منع دخول الشاحنات.. تنبيه مهم من "مرور الرياض"

النقل - وثيقة النقل المرور السعودي - شاحنة
منع دخول الشاحنات.. تنبيه مهم من "مرور الرياض"
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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن "المرور" بمدينة الرياض منع دخول الشاحنات إلى (طريق أبو بكر الصديق) من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز حتى تقاطع صلاح الدين الأيوبي مع طريق الظهران.اضافة اعلان

رصد المخالفين آلياً:

وأوضحت "المرور" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيتم رصد المخالفين آليًا.

تنبيه بشأن الفحص الفني الدوري للمركبات:

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا بشأن الفحص الفني الدوري للمركبات.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن الفحص الفني الدوري خطوة أساسية للتأكد من صلاحية المركبة.

الفحص الفني للمركبات شرط لتجديد الرخصة

وأكدت أن الفحص الفني يجري للمركبات كأحد شروط تجديد الرخصة وتختلف مدته وفقًا لنوع المركبة.
وبينت أنه يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، مشيرة إلى أن مركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يلزم الفحص سنويًا.

حجز الفحص الفني للمركبات

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت إتاحة إمكانية حجز موعد الفحص الفني الدوري إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
2 - إدخال الموقع لمعرفة المكان الأقرب للفحص.
3 - وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونيًا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

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