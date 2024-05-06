عاجل مواطن يفاجأ الجميع ويعفو عن قاتل ابنه لوجه الله ويرفض ملايين الريالات

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بالأفعال لا الأقوال تنازل المواطن الحميدي مطلق الحربي، عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بحفر الباطن ابتغاء مرضاة الله.



مواطن يعفو عن قاتل ابنه بحفر الباطن:

المواطن عاطي المالكي يعفو عن قاتل ابنه:

القريقري يعفو عن قاتل ابنه:

في ساحة القصاص بـ #حفر_الباطن.. المواطن "الحميدي الحربي" يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله بعد رفضه لملايين الريالات

عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/xmgvhNARz5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 6, 2024

وبحسب ما نشرته العربية السعودية"، فقد رفض الحميدي ملايين الريالات مقابل دية نجله.وأكد خلال تصريحه للعربية قائلا:" تنازلت لوجه الله خالص، ولخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقبيلة حرب".بينما ذكر عضو لجنة إصلاح ذات البين عبدالرزاق المنور:" الأخ الحميدي الحربي جاء إليه جاهيات وملايين، وكان يريد تنفيذ حكم الشرع، ولكن عندما نزل القاتل إلى ساحة القصاص عفا عنه لوجه الله".أيضا أوضح عضو لجنة إصلاح ذات البين اللواء متقاعد ضيف الله العتيبي:" الموقف الكل يتحدث عنه، وهو موقف لا يمكن أن يصدر إلا من شخص عنده إنسانية، وما حدث اليوم هو حالة إنسانية اجتماعية فريدة، وكان إشارة منه والموضوع .. لكن الله يبيض وجهه ويجمل حاله".والشهر الماضي وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، عفو المواطن عاطي المالكي، عن قاتل ابنه "شاهر الحارثي" لوجه الله بدون مقابل مادي قبل أيام من تنفيذ القصاص.ويظهر المالكي، خلال مقطع فيديو وهو يقول:" اعتقت رقبة شاهر لوجه الله"، الأمر الذي أثار فرحة الحضور، وقاموا بتقبيل رأسه.أيضا ردد الحضور بعد عفوه عن القاتل قائلين: "بيض الله وجهك" أثناء تقبيل المالكي واحتضانه".وفي واقعة شهيرة قبل شهور عفا أيضا المواطن حميد القريقري عن قاتل ابنه، قائلا :"إنه اتخذ قراره بعد أن علم أن القاتل وحيد أمه".وأضاف حينها : "التنازل تم ساعة القصاص وعندما أحضروا المتهم، هدانا الله لاتخاذ القرار، الذي أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم".وحظيت تلك الواقعة في حينها بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عفا "القريقري" عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع.وتعود أحداث واقعة القريقري إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.