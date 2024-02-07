الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رسميًا.. إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة التعليم، أنها قررت إيقاف زيارات المشرفين التربويين للمدارس فترة الاختبارات.

إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختباراتاضافة اعلان

وأوضحت حسب مدونة "الميدان التعليمي"، أنه لا يحق لمديري المدارس ومنسوبيها التمتع بالإجازة حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال الاختبار.

تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

وأكدت أنه تم تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني؛ لتكون يوم الخميس الموافق 5 شعبان، وتنتهي الأربعاء 11 شعبان، بحيث يكون يوم الخميس 12 شعبان بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.
وبين تأنها قررت تثبيت المكلف بالتوجيه الصحي في المدارس من الكادر التعليمي أو الإداري والحاصلين على تدريب البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي واستمراره بالمهمة.

الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ:


- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني و يوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

اقرأ أيضا

عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

عاجل.. بشرى من الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك ثنائية الشريحة

طقس الرياض.. شاهد قوة تساقط البرد بالعجلية جنوب الأفلاج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

قنوات عين قناة عين 9:44 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني

طلاب المدارس 1:17 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

وزارة التعليم1 8:59 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

70 % من تكاليف المدارس الأهلية للموارد البشرية

اقرأ أيضا

db4ffca3-e63c-443a-9d5b-c85231f1d5cd
10:34 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

مستشار خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل فرح جدة 2024

439
9:50 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

هل انتهت موجات البرد؟ "المسند" يُجيب ويُحذر

أهم 10
9:13 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير و5 آلاف ريال غرامة "امتثال المباني"

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
9:02 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

أكثر من 625 مليون ريال تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الوطنية للإسكان
1:04 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

نظام نور
12:45 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

أمطار غزيرة على عسير
12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

اختبار القدرة المعرفية
12:12 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

"تقويم التعليم" تطرح الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي

الشركة ..السعودية للكهرباء
11:10 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. بشرى من الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك ثنائية الشريحة

السعال
11:04 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

"الصحة" تكشف أسباب المرض المنتشر بين الناس حاليًا وطرق العلاج