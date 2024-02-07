رسميًا.. إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات

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كشفت وزارة التعليم، أنها قررت إيقاف زيارات المشرفين التربويين للمدارس فترة الاختبارات.





إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات اضافة اعلان



تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني



الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ:



وأوضحت حسب مدونة "الميدان التعليمي"، أنه لا يحق لمديري المدارس ومنسوبيها التمتع بالإجازة حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال الاختبار.وأكدت أنه تم تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني؛ لتكون يوم الخميس الموافق 5 شعبان، وتنتهي الأربعاء 11 شعبان، بحيث يكون يوم الخميس 12 شعبان بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.وبين تأنها قررت تثبيت المكلف بالتوجيه الصحي في المدارس من الكادر التعليمي أو الإداري والحاصلين على تدريب البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي واستمراره بالمهمة.- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني و يوم التأسيس:من يوم الخميس 1445/8/12هـإلى يوم السبت 1445/8/21هـ.- إجازة عيد الفطر المبارك:من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.- إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الخميس 144/10/23هـ.- إجازة نهاية العام الدراسي:من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.