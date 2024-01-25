عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. أمر ملكي بترقية 193 عضواً بمختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة
العامة القضائي
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً مكياً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.. المزيد هنا
المملكة تُطلق
خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط
برعاية وحضور وزير النقل صالح الجاسر، أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" ومجموعة أرسينالي الايطالية عن إطلاق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.. المزيد هنا
تحذير مهم من
مركز الأزمات بمكة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ
دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من
الجوازات حول شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن التعليمات تشترط سريان التأشيرة القادم بموجبها الزائر أو المقيم،.. المزيد هنا
مشكلة تحول دون
إصدار رخصة العمل.. ورد من منصة "قوى"
شكا بعض أصحاب الأعمال من تعذر محاولة إصدار رخصة عمل، مع تلقيهم رسالة، مفادها: "عذرًا، تاريخ نهاية إقامة العامل غير محدث في أنظمة الوزارة، سيقوم النظام بتحديث البيانات".. المزيد هنا
ولي العهد يطلق
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.. المزيد هنا
في 10 دقائق..
الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لطوارئ سكاكا
نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف مواطنا تعرض لوعكة صحية إلى طوارئ المستشفى خلال 10 دقائق.. المزيد هنا
سيارة موديل 2013 هل يمكن السفر بها للخليج؟ توضيح مهم من هيئة الزكاة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يجب أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها للسفر إلى دول الخليج.. المزيد هنا
عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
كشف رجل الأعمال مسعد بن سمار تفاصيل جديدة ومؤثرة عن لحظة عفو "حميد القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص.. المزيد هنا
متى تصدر نتائج الأهلية للدفعة الجديدة؟.. حساب المواطن يجيب
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة... المزيد هنا