عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. أمر ملكي بترقية 193 عضواً بمختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي اضافة اعلان



المملكة تُطلق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط



تحذير مهم من مركز الأزمات بمكة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ



تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية



مشكلة تحول دون إصدار رخصة العمل.. ورد من منصة "قوى"



ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية



في 10 دقائق.. الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لطوارئ سكاكا



سيارة موديل 2013 هل يمكن السفر بها للخليج؟ توضيح مهم من هيئة الزكاة



عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص



متى تصدر نتائج الأهلية للدفعة الجديدة؟.. حساب المواطن يجيب

