عاجل.. ارتفاع سعر البصل 400%.. تعرف على الأسباب وموعد تراجع الأسعار

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ارتفع سعر البصل في المملكة بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 400%، ووصل سعر كيس البصل الباكستاني وزن 2 كجم إلى 18 ريالاً بدلاً من 5 ريالات. اضافة اعلان





ارتفاع أسعار البصل في الأسواق 400%



وقف الهند ومصر تصدير البصل سبب ارتفاع الأسعار



الإنتاج المحلي لا ينقطع من الأسواق ولكنه غير كاف



سعر البصل ينخفض أحيانًا إلى درجة الخسارة



الكيلو البصل كان يباع بنصف ريال في سوق الجملة



سعر البصل وصل 4 ريالات للكيلو في آخر 2023



وأكد أحد كبار تجار الخضار على أن أسبابًا دولية وراء الارتفاعات القياسية، إذ قال كبير تجار الفواكه والخضار في المنطقة الشرقية حسين الشيخ: إن الارتفاع الكبير سببه إيقاف الهند ومصر التصدير إضافة إلى دول أخرى.وأشار إلى أن البصل موجود إلا أن ذلك لا يلبي قاعدة العرض والطلب بشكل أساسي ومتوازن؛ لذلك تصعد الأسعار للحد الذي نراه الآن، وفقًا لـ "الرياض".وتابع يعد وقف الهند للتصدير السبب الرئيس في الارتفاع؛ لأنها تصدر بكميات كبيرة جداً.وأضاف، تواصلت اليوم مع تجار البصل في الهند وأكدوا أن الهند ستسمح بالتصدير في تاريخ بداية إبريل القادم، ونتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض في هذا التوقيت.وشدد على أن المملكة تنتج البصل وهو لا ينقطع عن السوق بيد أن كميته لا تكفي كل أسواق المملكة، وفي حال غاب البصل المستورد من عدة مصادر يتحقق هذا الارتفاع وبالذات من مصر والهند.وأضاف، حالياً لم يؤثر الارتفاع على وجبات المطاعم والأطعمة ذات العلاقة، إلا أن ذلك قد يتغير إن استمر الارتفاع، ونحن نبذل جهودنا بالتواصل مع تجار في مصر وفي الهند لجلب المزيد من البصل للسوق.وأشار إلى أن أسعار البصل في السابق كانت منخفضة، وكان البصل أحياناً يفوق الطلب فينخفض سعره لحد لا يمكن الربح منه، وكل ذلك ضمن العرض والطلب للسوق.وأكد على أن البصل حالياً موجود بكميات غير كافية في السوق، ومنه البصل السعودي الذي يأتي في الوقت الحالي من وادي الدواسر وساجر والجوف.وأبان بأن البصل كان يباع في سوق الجملة بنصف ريال للكيلو، بيد أن الوضع الحالي سبب ارتفاعاً كبيراً يفوق الـ400%.وقال عن البصل المصري لقد تواصلنا مع كبار تجار البصل هناك، حيث أكدوا على أنه لا يوجد لديهم بصل أحمر في الوقت الحالي.وشدد بعض المواطنين على أهمية إيجاد حلول لعودة أسعار البصل لسابق عهدها وبخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن البصل من الخضار الرئيسة التي تدخل في مكونات الطبخات السعودية.يشار إلى أن سعر البصل وصل 4 ريالات للكيلو في آخر شهر من العام الماضي 2023 وفق الهيئة العامة للإحصاء.