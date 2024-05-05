الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني بجدة

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن فتح باب التسجيل في برنامج (التدريب التعاوني) لعام 2023 م في مدينة (جدة) لطلاب وطالبات مرحلة الدبلوم والبكالوريوس لتزويدهم بالخبرة العملية قبل التخرج في التخصصصات التالية:



- الموارد البشرية

- نظم المعلومات الإدارية

- إدارة الأعمال

- المالية

- الهندسة

- تقنية المعلومات

- التصميم الجرافيكي





الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

