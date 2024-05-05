الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني بجدة

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أعلنت الشركة
السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن فتح باب التسجيل في برنامج (التدريب التعاوني) لعام 2023 م في
مدينة (جدة) لطلاب وطالبات مرحلة الدبلوم والبكالوريوس لتزويدهم بالخبرة العملية
قبل التخرج في التخصصصات التالية:
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية
- إدارة الأعمال
- المالية
- الهندسة
- تقنية المعلومات
- التصميم الجرافيكي
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي
الجنسية.
- خريج الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه من جامعة او كلية معتمدة.
- ان لا يقل المعدل التراكمي عن (2.5 من 4) او (3.5 من 5).
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- مهارات في التعاوني والعمل الجماعي.
- الشغف للتعلم والتطور.
- إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدث وكتابة.
نبذة عن الشركة:
الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية بالمملكة العربية السعودية وتقدم خدمات المناولة في جميع المطارات التجارية في المملكة، تأسست الشركة عام 2011م نتيجة اندماج ثلاث شركات كبرى وهي (الخطوط الجوية العربية السعودية، الوطنية لخدمات المناولة الأرضية، والعطار للمناولة الأرضية).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا.