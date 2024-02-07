هل هناك زيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

أ أ

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية عام 2024. اضافة اعلان





هل هناك زيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن؟



عزيزي المستفيد، تنفيذا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى نهاية العام 2024م، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW February 7, 2024

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن



كم الدعم الإضافي؟



موعد إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن



خطوات الاستعلام عن الإيداع



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

