10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. الزوجة "مستقل" في حساب المواطن وغرامات مرتفعة لـ 25 مخالفة مرورية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حساب المواطن يوضح هل بإمكان المتزوجة التقديم على البرنامج بشكل مستقل؟
أكد حساب المواطن، على أن الزوجة يمكنها أن تسجل كمستفيد رئيس في برنامج الدعم وذلك في أربع حالات.
توقعات الأرصاد: تقلبات جوية على مكة والشرقية تستمر لعدة ساعات
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي مكة المكرمة والشرقية، تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.
6 نصائح مهمة من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب
نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.
تحذير من "المرور": 25 مخالفة غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال
حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمختلف أنواعها من الوقوع في إحدى هذه المخالفات؛ حيث إن غرامتها مرتفعة تبدأ من 1000 إلى 2000 ريال.
أكاديمي: أكبر مُهدّد للحياة الزوجية أن تُبنى على الحُب (فيديو)
قال الدكتور محمد السيف، أستاذ الدراسات الاجتماعية، إن أكبر مهدد للكيان الأسري والحياة الزوجية أن تُبنى على الحُب.
لا يفوتك.. "الخثلان" يوجه نصيحة غالية لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع (فيديو)
وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع.
حقيقة الركل والضرب بين مسافرين وموظفين بمطار دولي بسبب تأخر طائرة في عاصمة عربية
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشاجرة بين مسافرين وموظفين بالخطوط الجوية في مطار بغداد الدولي.
7 علامات على وجود مشكلة في القلب.. تعرف عليها
في حين أن الأعراض على وجود مشاكل القلب يمكن أن تختلف من فرد لآخر، فقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق، لكن هناك سبع علامات عامة يجب الانتباه إليها.
أطعمة مفيدة وأخرى ضارة لمريض السكري من النوع الثاني في وجبة الإفطار
يعتبر تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة، من أفضل الطرق لبداية يوم جديد، وكذلك الحال أيضًا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع الثاني.
تقرير مثير.. الرياضة تحارب الاكتئاب بتأثير أقوى من العلاج
كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة قد تكون عاملاً حاسمًا، للشعور بالتحسن عند الإصابة بالاكتئاب، وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.