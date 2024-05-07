عاجل.. حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ما أثير حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية في غضون شهور.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المستفيدين: "لا يوجد أي زيادة جديدة لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث تُعتبر الزيادة الأخيرة هي التي صدرت بمرسوم ملكي في شهر أكتوبر الماضي 2023".
وأضافت: "فأصبح يصرف للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".
حياك الله ،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 6, 2024
لا يوجد أي زيادة جديدة لمعاش الضمان الاجتماعي حيث تعتبر الزيادة الأخيرة هي التي صدرت بمرسوم ملكي في شهر أكتوبر الماضي 2023 فأصبح يصرف للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً.
سُعدنا بتواصلك
تطبيق الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي وبدأ تطبيق الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة (23) بتاريخ
2023/11/1م، لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء.
وشملت زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
ولمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).
معاش
الضمان الاجتماعيمعاش
الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.
شروط
استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.