عاجل.. حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور

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ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ما أثير حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية في غضون شهور.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المستفيدين: "لا يوجد أي زيادة جديدة لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث تُعتبر الزيادة الأخيرة هي التي صدرت بمرسوم ملكي في شهر أكتوبر الماضي 2023".

وأضافت: "فأصبح يصرف للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".



حياك الله ،

لا يوجد أي زيادة جديدة لمعاش الضمان الاجتماعي حيث تعتبر الزيادة الأخيرة هي التي صدرت بمرسوم ملكي في شهر أكتوبر الماضي 2023 فأصبح يصرف للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً.



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 6, 2024

تطبيق الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

