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أكاديمي: أكبر مُهدّد للحياة الزوجية أن تُبنى على الحُب (فيديو)

الحياة الزوجية
الزواج - تعبيرية
أ أ
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قال الدكتور محمد السيف، أستاذ الدراسات الاجتماعية، إن أكبر مهدد للكيان الأسري والحياة الزوجية أن تُبنى على الحُب.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية": "الحب مدمر للأسرة، والعاطفة دائمًا تكون من طرف واحد، وغالبًا تختص بخاصية وجزئية معينة مثل الإعجاب بالوسامة أو الثراء أو العلم، وما إن يحدث فيها نقص حتى ينتهي الحب".اضافة اعلان
وأوضح أن القرآن الكريم أشار إلى هذه النقطة بقوله في سورة يوسف "قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا"، يعني أن امرأة العزيز أحبت وأعجبت. 


المبالغة في إعطاء الحقوق للأبناء

من جهة أخرى، انتقد السيف، المبالغة في إعطاء الحقوق للأبناء على حساب الواجبات كرد فعل على تربية الآباء والأجداد، قائلاً: "في مجتمعنا اليوم بالغنا في حقوق أولادنا بقوة؛ ترفيه، طعام، مدح، ثناء، مجاملات، على الرغم من أنهم قد لا يستحقون ذلك". 
وأشار إلى أن "كل الاحتياجات تتوفر لهم، وهذا يُنمّي لديهم الشخصية النرجسية، المؤذية التي تعمل على استثمار الآخرين، كأن يستثمر قدرات زوجته، أو عندما يصبح مديرًا يستثمر موظفيه بطريقة خاطئة".
وأوضح أن مثل هؤلاء لا يكون لديهم قبول تجاه الآخر، ويعانون من الطلاق المبكر، وعقوق الوالدين، والتسلط والمركزية.


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