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مليونا شخص يستفيدوا من خدمات "إكرام" مكة خلال إبريل الماضي

جمعية إكرام لحفظ الطعام
جمعية إكرام
أ أ
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 قدمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد، وذلك خلال شهر إبريل 2024، بقيمة بلغت 9 ملايين ريال.اضافة اعلان

توزيع فائض الطعام في جمعية إكرام

 وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي؛ أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات للمجتمع، وتأتي في مقدمتها حفظ وتوزيع فائض الطعام، إضافة إلى مشاريع الإطعام والسقيا والصدقة وغيرها.
وأشار إلى زيادة عدد المستفيدين لهذا الشهر مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حيث وصل إجمالي المستفيدين إلى 2,116,439 شخصًا، وذلك لتزامنه مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، الذي يزيد فيهما نسبة تقديم خدمات الجمعية للفئات المحتاجة في مكة المكرمة.
وبيّن المطرفي أن عدد المستفيدين من فائض الطعام بلغ 786,761 مستفيدًا بوزن فائض بلغ 778,650 كيلوجراماً، وبقيمة تقديرية بلغت 3,425,148 ريالًا.

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