عاجل.. حساب المواطن يوضح هل بإمكان المتزوجة التقديم على البرنامج بشكل مستقل؟

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أكد حساب المواطن، على أن الزوجة يمكنها أن تسجل كمستفيد رئيس في برنامج الدعم وذلك في أربع حالات.





استفادة المتزوجة من حساب المواطن



وعليكم السلام ، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( متزوجة من غير سعودي ، عائلة سجين ، عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب ) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 19, 2024

5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها



شروط استيفاء الأهلية







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟







خطوات التسجيل في حساب المواطن







المستهدفون من حساب المواطن

