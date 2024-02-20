عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية على مكة والشرقية تستمر لعدة ساعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي مكة المكرمة والشرقية، تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.



شبورة مائية ورياح نشطة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وفي التفاصيل، توقع المركز ارتفاع الأمواج ورياح نشطة شديدة السرعة على منطقة مكة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.بينما توقع المركز، شبورة مائية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية تستمر حتى الثامنة صباحا بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.