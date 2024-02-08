أخبار السعودية.. 13 خطوة قبل أن تشتري عقارًا وشروط الحصول على منحة دراسية بالخارج

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:



من 3 إلى 18 ريالًا للكيلو.. ارتفاع صاروخي لأسعار البصل

ارتفعت أسعار البصل ارتفاعًا قياسيًا، إذ تجاوزت أكثر من 300%، بعدما تخطى سعر الكيس زنة 1,5 كيلو جرام 18 ريالاً، وسعر الكيس زنة 20 كيلو أكثر من 115 ريالاً.



تحقق من 13 خطوة قبل أن تشتري العقار



أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر الشويعر، على ضرورة اتخاذ عدة خطوات قبل شراء أي عقار للتأكد من إتمام الشراء بدون مشاكل.



.. للطلاب والطالبات.. شروط وخطوات الحصول على منحة دراسية بالخارج

يهتم كثير من الطلاب بالمتابعة والاستفسار عن طريقة الحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات خارج المملكة.



إنذار أحمر لـ11 مساءً.. أمطار ورياح وأتربة على المدينة وهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.



حقيقة تسبّب "المكافأة المالية" في الحرمان من استحقاق حساب المواطن

يتساءل بعض مستفيدي حساب المواطن، عما إذا كان الحصول على مكافأة مالية من العمل يوقف الاستحقاق الشهري، عند تجاوز الحد المانع.



الإطاحة بـ 11 مخالفًا لسرقتهم كيابل كهربائية في بيشة والكشف عن جنسياتهم

ألقت شرطة محافظة بيشة، القبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود لسرقتهم كيابل كهربائية.



العاملة انتهت تأشيرتها وهي خارج المملكة.. بماذا ردت "الجوازات"؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات التي ينبغي على المستفيد أن يقوم بها إذا انتهت تأشيرة العاملة وهي خارج المملكة.



رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصات

أعلنت جامعة جدة، عن حاجتها لشغل عدد 30 وظيفة أكاديمية على رتبة "معيد" بنظام التعاقد، في عدد من التخصصات للعام الجامعي 1445هـ بكليات الجامعة بالمقر الرئيس، على النحو التالي:



جددتُ رخصة القيادة قبل 10 أيام وحتى الآن لم تصدر.. "المرور" يوضح

كشفت الإدارة العامة للمرور عن شروط تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.



