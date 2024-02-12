أخبار السعودية.. أسعار العقارات بالمملكة وبشرى بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بمشاركة 40 دولة.. انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض
شهد اليوم الاثنين، انطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
بشرى من وزير الشؤون البلدية بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية (فيديو)
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن المدن الذكية تكتمل فيها جميع الخدمات العامة وتسخرها لتحسين جودة الحياة.
"الإحصاء" تُعلن الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع 2023
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م.
إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و5 مناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة
مع تعليق الدراسة الحضورية لأسباب عادة ما ترجع إلى ظروف الطقس والمخاوف على سلامة الطلاب والطالبات، تتجه الأنظار صوب منصة مدرستي التعليمية، التي تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.
المرور يوضح هل تجديد رخصة القيادة يشترط تسديد القسائم؟
اشترطت الإدارة العامة للمرور، سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، لتجديد رخصة القيادة.
الجوازات توضح تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر.. 9 خطوات للتنفيذ
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر.
بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من "الرياض، جدة" على النحو التالي:
رابط وموعد التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1445
أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.