أعلاها 39 مئوية.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة وشرورة والتنهات، وأقلها 13 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر، و37 درجة في جازان والرياض، و35 درجة في المدينة والمنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة وطريف 13، القريات والباحة 14، تبوك وأبها 16، وعرعر وحائل وسكاكا 17 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.