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أعلاها 39 مئوية.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بمناطق المملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة وشرورة والتنهات، وأقلها 13 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر، و37 درجة في جازان والرياض، و35 درجة في المدينة والمنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 13، القريات والباحة 14، تبوك وأبها 16، وعرعر وحائل وسكاكا 17 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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