أعلاها 39 مئوية.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
درجة في مكة المكرمة وشرورة والتنهات، وأقلها 13 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر، و37 درجة في جازان والرياض، و35 درجة في المدينة والمنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 13، القريات والباحة 14، تبوك وأبها 16، وعرعر وحائل وسكاكا 17 درجة مئوية.