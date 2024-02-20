6 نصائح مهمة من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب

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نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.

وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".

وجاءت نصائح المرور كالتالي:

1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.

2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.

3 – تخفيف السرعة.

4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.

5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.

6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.





تكوّن الضباب على أجزاء من 7 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع بمشيئة الله تعالى، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك خاصة الساحلية منها.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.



طقس مستقر وضباب محتمل





وأضاف "طقس العرب"، أن آخر مُخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار تشير إلى تأثر كافة مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء بأحوال جوية مستقرة بشكلٍ تمام في عموم المناطق، دون وجود أي فُرص مُحتملة لهطول الأمطار.

ويُتوقع نهار الثلاثاء بمشيئة الله أن يكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق مائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكنه بارد نسبيًا في شمال المملكة، وتكون الرياح معتدلة بوجه عام تنشط على أجزاء من وسط والجنوب الغربي من المملكة.

أما في ساعات الليل فيكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً بوجه عام في أغلب المناطق، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.



