10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وماكينة صرف تمنح 5 أضعاف المبلغ

أ أ



تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



تعليق الدراسة حضوريًا في هذه المدارس اليوم الأربعاء

أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، في ظل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.



5 ركائز لتطوير سياسة البنية التحتية الرقمية بالمملكة.. التفاصيل كاملة

طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع تطوير سياسة البنية التحتية الرقمية عبر منصة "استطلاع"، والذي يهدف إلى وضع التوجهات والمبادئ الشاملة للبنية التحتية الرقمية في المملكة.



قبل صرفه غدًا.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.



تُقام غدًا بالمملكة.. "الخثلان" يوضح فضل صلاة الاستسقاء (فيديو)



كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن فضل صلاة الاستسقاء المقرر إقامتها غدًا في المملكة.



توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة.



ضبط شاب مع فتاة وهاتفٍ يحوي مشاهد خارجة.. محامي يكشف العقوبة (فيديو)

أكد المحامي زياد الشغلان، على أن ضبط مقاطع غير شرعية على الهاتف الشخصي تثبت ارتكاب هذه الأفعال يعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف، عقوبتها تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مكافأة من دورة تدريبية هل تُحتسب ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

قال حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن كافة مصادر الدخل في البيانات الشخصية للمسجلين ببرنامج الدعم.



بيان خطير من الصحة العالمية.. ماذا يحدث في محيط مجمع ناصر الطبي بغزة؟

صرحت منظمة الصحة العالمية بأن القتال يشتد حول مجمع ناصر الطبي وهوأكبر مستشفى ما زال يعمل في غزة.



عملاق التكنولوجيا يدخل السباق.. ماذا تعرف عن سيارة "أبل" ذاتية القيادة؟



تعود خطة شركة Apple الطموحة لبناء سيارة كهربائية مستقلة بالكامل إلى عام 2014 عندما بدأت الشائعات في الظهور لأول مرة، وبعد مرور حوالي 10 سنوات حتى يومنا هذا، لم نر بعد نموذجًا أوليًا.



تجمع حولها 300 ألف شخص.. ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

أصاب عطل جهاز الصراف الآلي التابع لبنك الدولة الهندي (SBI) من منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش، ما جعله يصرف للعميل خمسة أضعاف الأموال التي كان يسعى إلى سحبها.



أسرع 5 طرق للتخلص من دهون البطن العنيدة

كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي، عن خمس خطوات يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن العنيدة "بسرعة كبيرة".