الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تحذير من "المرور": 25 مخالفة غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال

المرور السعودي -0- رخصة
الإدارة العامة للمرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمختلف أنواعها من الوقوع في إحدى هذه المخالفات؛ حيث إن غرامتها مرتفعة تبدأ من 1000 إلى 2000 ريال.اضافة اعلان

مخالفات مرورية غرامتها مرتفعة

جاء تحذير المرور بعدما تلقت استفسارًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، يقول صاحبه: "كم سعر مخالفة تعطل نور السيارة الأيمن أو الأيسر؟".
وجاء رد المرور مستعرضًا جميع المخالفات التي تندرج تحت هذه الغرامة من 1000 – 2000 ريال، مثل سير المركبة بلا لوحة أمامية، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها ، وقيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.

 

25 مخالفة مرورية غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال


 

وأضافت "المرور" أن جدول المخالفات رقم (٥) يتضمن غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، إذا ارتكب قائد السيارة إحدى المخالفات الآتية:
1-دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما إلى مدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.
3- الوقوف على خطوط السكك الحديدية.
4- نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير.
5- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.
6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
7- سير المركبة بلا لوحة أمامية.
8- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
9- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
10 - عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.
11- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة القيادة أو في حال سحب الرخصة.
12- ترك أجسام على الطرق العامة تعرّض السلامة العامة للخطر.
13- عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.
14- القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
15- الركوب أو النزول أثناء سير المركبات.
16- عبور المشاة للطرق السريعة.
17- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
18- عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات.
19- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
20 - عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.
21- التجمهر في مواقع التفحيط.
22- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.
23- إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
24- قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.
25- استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر "أبشر"


- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار المرور.
- اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

اقرأ أيضا

7 خطوات ميسّرة .. أمانة منطقة الرياض: إطلاق مراحل إصدار شهادة الامتثال إلكترونياً

وظائف تعليمية شاغرة بالرياض في مختلف التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

كيفية إلغاء التابع "المستقل" في حساب المواطن

الرابط والشروط.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي -0- رخصة 4:56 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

عاجل.. "المرور" توضح هل تغيير المسار بدون ما أدق إشارة عليها غرامة مالية؟

المرور التأمين على المركبة 3:58 ص الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. "المرور" توضح كم تُكلف غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات؟

ابشر افراد 10:33 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح كم تبلغ رسوم تجديد رخصة السير؟

السيارة المستخدم 4:38 ص الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. المرور يوضح هل يمكنني نقل ملكية السيارة بوجود المخالفات؟