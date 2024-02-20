عاجل.. تحذير من "المرور": 25 مخالفة غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال

أ أ

حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمختلف أنواعها من الوقوع في إحدى هذه المخالفات؛ حيث إن غرامتها مرتفعة تبدأ من 1000 إلى 2000 ريال.





مخالفات مرورية غرامتها مرتفعة



جاء تحذير المرور بعدما تلقت استفسارًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، يقول صاحبه: "كم سعر مخالفة تعطل نور السيارة الأيمن أو الأيسر؟".وجاء رد المرور مستعرضًا جميع المخالفات التي تندرج تحت هذه الغرامة من 1000 – 2000 ريال، مثل سير المركبة بلا لوحة أمامية، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها ، وقيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.

25 مخالفة مرورية غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال





خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر "أبشر"

وأضافت "المرور" أن جدول المخالفات رقم (٥) يتضمن غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، إذا ارتكب قائد السيارة إحدى المخالفات الآتية:1-دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما إلى مدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.2- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.3- الوقوف على خطوط السكك الحديدية.4- نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير.5- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.7- سير المركبة بلا لوحة أمامية.8- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.9- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.10 - عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.11- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة القيادة أو في حال سحب الرخصة.12- ترك أجسام على الطرق العامة تعرّض السلامة العامة للخطر.13- عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.14- القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.15- الركوب أو النزول أثناء سير المركبات.16- عبور المشاة للطرق السريعة.17- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.18- عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات.19- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.20 - عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.21- التجمهر في مواقع التفحيط.22- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.23- إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.24- قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.25- استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.





- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي.- اختيار المرور.- اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.