7 علامات على وجود مشكلة في القلب.. تعرف عليها

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في حين أن الأعراض على وجود مشاكل القلب يمكن أن تختلف من فرد لآخر، فقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق، لكن هناك سبع علامات عامة يجب الانتباه إليها.
وحدد الدكتور شيام كولفيكار، استشاري جراحة القلب والصدر في مستشفى سانت بارثولوميو بلندن، العلامات السبع، على النحو التالي:
1. ألم في الصدر أو الشعور بعدم الراحةغالبًا ما يوصف بأنه عصر أو ضغط أو امتلاء أو ألم في الصدر. قد يستمر لبضع دقائق أو يأتي ويذهب.
2. ضيق في التنفسالشعور بضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، قد يحدث مع أو بدون إزعاج في الصدر.
3. التعبالتعب أو الضعف غير المبرر، خاصة إذا كان أكثر حدة من المعتاد أو لا يتحسن عن طريق الراحة.
4. الألم أو عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم
يمكن أن يشمل ذلك عدم الراحة في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.
5. الغثيان أو الدوارالشعور بالغثيان أو الدوار، والذي قد يصاحبه تعرق بارد.
6. عدم انتظام ضربات القلبالمعاناة من الخفقان، أو سرعة في ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب.
7. التورم في الساقين والكاحلين والقدمينيمكن أن يكون هذا علامة على قصور القلب، حيث لا يضخ القلب الدم بشكل فعال.
عوامل مختلفة تؤثر على عمل القلبوهناك عدد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على القلب، وقد تختلف أعراض كل منها، وفقًا للطبيب.
الذبحةيحدث ألم في الصدر عندما لا تتلقى عضلة القلب ما يكفي من الدم والأكسجين، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب ضيق الشرايين التاجية.
قال كولفيكار: "قد يكون هذا أحد أعراض مرض الشريان التاجي".
أزمة قلبية (احتشاء عضلة القلب)تحدث الأزمة القلبية عندما يحدث انسداد مفاجئ في تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، مما يؤدي إلى تلفها.
وقال كولفيكار: "ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وأعراض أخرى قد تكون مؤشرًا على أزمة قلبية"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".
السكتة القلبيةتحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال. وقال كولفيكار: "يمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض مثل التعب، وضيق التنفس، وتورم في الساقين والقدمين".
عدم انتظام ضربات القلبيمكن أن يكون سبب عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان أو معدل ضربات القلب السريع هو عدم انتظام ضربات القلب المختلفة، وهي خلل في النظام الكهربائي للقلب.
مرض قلب صمامييمكن أن تؤدي مشاكل صمامات القلب، مثل التضيق (التضيق) أو القلس (التسرب)، إلى أعراض مثل ألم الصدر والتعب وضيق التنفس.
ارتفاع ضغط الدميمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى إجهاد القلب والشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.
اعتلال عضلة القلبيحدث هذا عندما تكون عضلة القلب ضعيفة أو متضخمة، مما يؤثر على قدرتها على ضخ الدم بكفاءة.
التهاب التاموريمكن أن يسبب التهاب التامور (الكيس المحيط بالقلب) ألمًا في الصدر، خاصة عند التنفس بعمق أو الاستلقاء.
وأوضح كولفيكار، أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات طبية مختلفة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تشخيصها من جانب أخصائي الرعاية الصحية لتحديد السبب.
العناية الطبيةوأضاف: “إذا كنت تعاني من أعراض تشير إلى وجود مشاكل في القلب، فمن المهم أن تطلب العناية الطبية على الفور لإجراء تقييم شامل وإدارة مناسبة. يعد الاكتشاف والتدخل المبكر ضروريين لتحسين النتائج في الحالات المرتبطة بالقلب".
وشدد على أنه "من المهم أيضًا أن تكون على دراية ببعض عوامل الخطر، مثل التاريخ العائلي لأمراض القلب والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري والعمر، والتي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل في القلب".
وقال كولفيكار: "إن الفحوصات والفحوصات المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة القلب".