7 علامات على وجود مشكلة في القلب.. تعرف عليها

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في حين أن الأعراض على وجود مشاكل القلب يمكن أن تختلف من فرد لآخر، فقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق، لكن هناك سبع علامات عامة يجب الانتباه إليها.

وحدد الدكتور شيام كولفيكار، استشاري جراحة القلب والصدر في مستشفى سانت بارثولوميو بلندن، العلامات السبع، على النحو التالي:





1. ألم في الصدر أو الشعور بعدم الراحة



2. ضيق في التنفس



3. التعب



4. الألم أو عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم



5. الغثيان أو الدوار



6. عدم انتظام ضربات القلب



7. التورم في الساقين والكاحلين والقدمين



عوامل مختلفة تؤثر على عمل القلب



الذبحة



أزمة قلبية (احتشاء عضلة القلب)



السكتة القلبية



عدم انتظام ضربات القلب



مرض قلب صمامي



ارتفاع ضغط الدم



اعتلال عضلة القلب



التهاب التامور



العناية الطبية



غالبًا ما يوصف بأنه عصر أو ضغط أو امتلاء أو ألم في الصدر. قد يستمر لبضع دقائق أو يأتي ويذهب.الشعور بضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، قد يحدث مع أو بدون إزعاج في الصدر.التعب أو الضعف غير المبرر، خاصة إذا كان أكثر حدة من المعتاد أو لا يتحسن عن طريق الراحة.يمكن أن يشمل ذلك عدم الراحة في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.الشعور بالغثيان أو الدوار، والذي قد يصاحبه تعرق بارد.المعاناة من الخفقان، أو سرعة في ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب.يمكن أن يكون هذا علامة على قصور القلب، حيث لا يضخ القلب الدم بشكل فعال.وهناك عدد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على القلب، وقد تختلف أعراض كل منها، وفقًا للطبيب.يحدث ألم في الصدر عندما لا تتلقى عضلة القلب ما يكفي من الدم والأكسجين، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب ضيق الشرايين التاجية.قال كولفيكار: "قد يكون هذا أحد أعراض مرض الشريان التاجي".تحدث الأزمة القلبية عندما يحدث انسداد مفاجئ في تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، مما يؤدي إلى تلفها.وقال كولفيكار: "ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وأعراض أخرى قد تكون مؤشرًا على أزمة قلبية"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".تحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال. وقال كولفيكار: "يمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض مثل التعب، وضيق التنفس، وتورم في الساقين والقدمين".يمكن أن يكون سبب عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان أو معدل ضربات القلب السريع هو عدم انتظام ضربات القلب المختلفة، وهي خلل في النظام الكهربائي للقلب.يمكن أن تؤدي مشاكل صمامات القلب، مثل التضيق (التضيق) أو القلس (التسرب)، إلى أعراض مثل ألم الصدر والتعب وضيق التنفس.يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى إجهاد القلب والشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.يحدث هذا عندما تكون عضلة القلب ضعيفة أو متضخمة، مما يؤثر على قدرتها على ضخ الدم بكفاءة.يمكن أن يسبب التهاب التامور (الكيس المحيط بالقلب) ألمًا في الصدر، خاصة عند التنفس بعمق أو الاستلقاء.وأوضح كولفيكار، أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات طبية مختلفة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تشخيصها من جانب أخصائي الرعاية الصحية لتحديد السبب.وأضاف: “إذا كنت تعاني من أعراض تشير إلى وجود مشاكل في القلب، فمن المهم أن تطلب العناية الطبية على الفور لإجراء تقييم شامل وإدارة مناسبة. يعد الاكتشاف والتدخل المبكر ضروريين لتحسين النتائج في الحالات المرتبطة بالقلب".وشدد على أنه "من المهم أيضًا أن تكون على دراية ببعض عوامل الخطر، مثل التاريخ العائلي لأمراض القلب والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري والعمر، والتي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل في القلب".وقال كولفيكار: "إن الفحوصات والفحوصات المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة القلب".