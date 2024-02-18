10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الجهة المعنية بحماية المبلغين والشهود وحكم الاشتراك في صكوك "صج"

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة ضمان التوصل إلى طريق آمن لحل الدولتين، موضحا أنه كلما زاد إجماع الأسرة الدولية على حل الدولتين اقتربنا منه.
لليوم الثاني.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني
يستأنف الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
محامي: هذه الجهة هي المعنية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا (فيديو)
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء الماضي على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
توقعات "الأرصاد".. أمطار ورياح متربة على المدينة والرياض وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
كيفية إصافة عقد الإيجار في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن آلية إضافة عقد الإيجار للمسجلين في برنامج الدعم.
"الجوازات" توضح هل يمكن تسليم الجواز القديم في إحدى المنافذ البرية؟"
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات المطلوبة من المواطنين لتجديد جواز السفر الإلكتروني لأفراد الأسرة، وإمكانية تسليم الجواز القديم في إحدى المنافذ البرية.
قصة وفاة أقدم مريض قضى 32 عامًا في "الرعاية" بـ بيشة
توفي في محافظة بيشة المواطن محمد سالم المعاوي، عن عمر 44 عامًا بعد فترة إقامة مرضية بمستشفى الرعاية المديدة في بيشة بلغت 32 عامًا.
"الخثلان" يوضح حكم الاشتراك في صكوك "صح".. وهل فيها ضمان رأس المال والأرباح؟
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الاشتراك في صكوك "صح".
روسيا تؤكد سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا
أكدت روسيا سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.
فائدة جديدة للفياجرا.. تنقذ حياة الأطفال المولودين بمرض خطير
توصلت دراسة جديدة إلى أن عقار الفياجرا لديه القدرة على إنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة المصابين بأمراض خطيرة.
تحذير: المكملات الغذائية قد تضر صحتك
حذر الطبيب التركي البروفيسور غالب إكوكلو من أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بدون استشارة طبية قد يؤدي إلى مشاكل صحية.