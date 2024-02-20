حقيقة الركل والضرب بين مسافرين وموظفين بمطار دولي بسبب تأخر طائرة في عاصمة عربية

أ أ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشاجرة بين مسافرين وموظفين بالخطوط الجوية في مطار بغداد الدولي.



مشاجرة في مطار بغداد:

نفي الخطوط الجوية العراقية:

انقطاع الكهرباء بمطار بغداد:

ووثق مقطع الفيديو المتداول لحظة اعتداء المسافرين على موظفي الخطوط الجوية بمطار بغداد، بعد تأخر إقلاع طائرتهم.أيضا وثقت كاميرات المراقبة بالمطار، حالة الغضب التي انتابت عدد من المسافرين العراقيين بسبب تأخر إقلاع طائرتهم، حيث قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على موظفي مطار بغداد الدولي.ويظهر مقطع الفيديو توجيه ضربات للموظفين من قبل المسافرين وطرح أحدهم أرضا وجره على الأرض.من جانبها نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، أمس الإثنين، حقيقة مقطع فيديو منسوب لأحد مكاتبها.ويظهر تعرض موظفين للضرب من قبل مسافرين غاضبين من تأخير رحلتهم، وفق ما تم تناقله في وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي.وأوضحت الشركة الحكومية في بيان: "تنفي إدارة الخطوط الجوية العراقية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو حاولوا نسبه لأحد مكاتب الشركة، الذي يوثق حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة والسفر، التي لا صلة لها بالخطوط الجوية العراقية".وتابع بيان الشركة: "نستغرب ترويج مثل هذه الأكاذيب على صفحات في مواقع التواصل، يقف خلفها متضررون من حملات الإصلاح والتعافي التي يشهدها الناقل الوطني، نعم هي معلومات مضللة عن مكاتب الشركة، التي تشهد انتظاما في عملها والتزاما بالسياقات القانونية والإدارية، والتي تشهد متابعة مباشرة من الجهات الرقابية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيةوقبل أيام أفادت وسائل إعلام عراقية بانقطاع التيار الكهربائى عن مطار بغداد الدولى؛ نتيجة هطول الأمطار.ويشهد العراق حالة من عدم الاستقرار فى الأجواء، فى أغلب مدن البلاد، مع تشكل سيول وأمطار جديدة، من الهطول المطري.وأوضح حينها خبراء أرصاد، أن التحذيرات من غزارة الهطول لا تزال تشمل مناطق من مدن شمال البلاد، إضافة إلى ديالى وشمال واسط .وتوقعوا تشكل سيول شرق ديالى وشرق واسط جهة الحدود، مع ضعف واضح فى كميات الهطول فى البصرة والناصرية وبادية الجنوب.وقد تسببت الأمطار الرعدية والأجواء قبل أيام، بتشكل إعصار فى مناطق شرق ديالى ما تسبب بسقوط 15 منزلا ومدرسة.فيما تسببت السيول بشمال وشرق العراق بجرف ونفوق العديد من الحيوانات والأغنام والماعز.