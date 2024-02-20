أطعمة مفيدة وأخرى ضارة لمريض السكري من النوع الثاني في وجبة الإفطار

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يعتبر تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة، من أفضل الطرق لبداية يوم جديد، وكذلك الحال أيضًا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع الثاني.





الأطعمة المفيدة لمريض السكري في وجبة الإفطار



الألياف والبروتين



تجنب 3 أطعمة في وجبة الإفطار







الفواكه المفيدة لمريض السكري



الأطعمة المفيدة لمريض السكري



ونصح خبراء التغذية بأنه لكي تكون وجبة الإفطار صحية ومفيدة ومشبعة على مدار اليوم فإنها يجب أن تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف وفق صحيفة ذا صن.وتعتبر الألياف عنصرًا غذائيًا مفيدًا، لأنها تعمل كحاجز مادي يبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وفقًا لموقع Diabetes UK .كما أن تناول وجبة تجمع بين البروتين والدهون الصحية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع بطيء في مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا.نصحت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية في لندن بهذه الأطعمة في وجبة الإفطار لمريض السكري من النوع الثاني:-طبق صغير من العصيدة يعتبر مفيداً لاحتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض ومليء بالألياف.- بالإمكان تزيين الطبق بالمكسرات مثل الجوز أو اللوز للحصول على جرعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية.- يمكنك رش بعض بذور الشيا أو بذور الكتان.-إذا كنت ترغب في إضافة طبقة حلوة، أضف بعض الفاكهة مثل التوت أو التفاح أو الكمثرى.- أما إذا كنت تحب الطعام مالحاً فينصح بتناول شريحة من الخبز المحمص متعدد الحبوب مع الأفوكادو والبيض المسلوق، والتي ستغذي جسمك بالألياف والدهون الصحية والبروتين.كما يعد طبق من الزبادي اليوناني قليل الدسم والسكر مع المكسرات والبذور والتوت خيارًا جيدًا آخر.ومن الأطعمة المفيدة أيضاً لمريض السكري: شطيرة البيض، بطاطا حلوة ونقانق دجاج، أومليت الخضار، توست الأفوكادو ، جبن قريش بالفواكه.ونصحت تشاندا بتجنب ثلاثة أطعمة في الإفطار لأنها يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم:-طبق كبير من الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم - الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، التي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.-شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى - الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.المعجنات - طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.-تجنب شرب كميات من العصير في الإفطار.التوت، الكرز، البرقوق، الخوخ، التفاح، كمثرى ، الكيوي.الملفوف، البروكلي، الطماطم، القرنبيط، الخس، الخيار، بيض، زبادي، زيت زيتون.