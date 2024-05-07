طقس وسط الأسبوع.. تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع ارتفاع الحرارة

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حذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة متوقعة مع عواصف رعدية
وارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة.
توقعات طقس وسط الأسبوعوحسب "طقس العرب"، فإن آخر التوقعات الجوية تُشير
إلى أن الطقس اليوم الثلاثاء سيكون حارًا بوجه عام في أغلب المناطق، ومُعتدلًا إلى
مائل للحرارة شمالًا، ومعتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.
أمطار غزيرة وعواصف رعدية وارتفاع الحرارةومن المتوقع تساقط أمطار متفاوتة مع تكاثر السحب
الركامية على أجزاء عشوائية من شرق ووسط نجران والربع الخالي، وامتدادًا حتى
المناطق الشرقية بشكل محدود، يُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث
العواصف الرعدية أحيانًا.
كما تنشط الرياح من خفيفة إلى مُعتدلة السرعة في مُعظم المناطق، بالقرب من مراكز نشاط السحب الرعدية.