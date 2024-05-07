طقس وسط الأسبوع.. تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع ارتفاع الحرارة

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حذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة متوقعة مع عواصف رعدية وارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة.





توقعات طقس وسط الأسبوع



أمطار غزيرة وعواصف رعدية وارتفاع الحرارة



أمطار رعدية ورياح نشطة مع زخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن آخر التوقعات الجوية تُشير إلى أن الطقس اليوم الثلاثاء سيكون حارًا بوجه عام في أغلب المناطق، ومُعتدلًا إلى مائل للحرارة شمالًا، ومعتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.ومن المتوقع تساقط أمطار متفاوتة مع تكاثر السحب الركامية على أجزاء عشوائية من شرق ووسط نجران والربع الخالي، وامتدادًا حتى المناطق الشرقية بشكل محدود، يُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.كما تنشط الرياح من خفيفة إلى مُعتدلة السرعة في مُعظم المناطق، بالقرب من مراكز نشاط السحب الرعدية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.