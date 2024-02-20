لا يفوتك.. "الخثلان" يوجه نصيحة غالية لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع (فيديو)

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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع.





نصيحة غالية لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع



احذر وسوسة الشيطان في هذا الأمر



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النفس لها إقبال وإدبار، وأحيانًا الإنسان يكون مريضًا او متعبًا أو مرهقًا و مهمومًا، ولا يتمكن من تدبر القرآن.وأضاف أنه على الإنسان أن لا يترك قراءة القرآن، وأن يجعل له وردًا من التلاوة بشكل يومي، لأن القرآن يُتعبد بتلاوته حتى ولو لم يفهم الإنسان معناه، وذلك بالإجماع، وأن هذا من خصائص القرآن.وبين أن بعض الناس يأتيهم الشيطان ويوسوس لهم بأن لا يقرأوا إلا مع التدبر فقط، فيمضي عليه مدد طويلة ولم يقرأ القرآن، وأن هذه من مكر الشيطان.ونصح بالحرص على قراءة القرآن كل يوم، فإن حصل تدبر فهو خير، وإن لم يتدبر الإنسان القرآن، فهو بلا شك مأجور.